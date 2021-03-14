Коммунальщики в Красноярске сбрасывают снег на дороги Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Коммунальщики в Красноярске сбрасывают снег на дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По правилам собранный снег надо отвозить на специальные снегоотвалы. Однако коммунальщики либо перемещают его на газонную часть, а то и вовсе повадились сбрасывать на участки улично-дорожной сети.

За минувшую неделю дорожно-коммунальные службы обнаружили горы снега по адресам: 78 Добровольческой бригады, 11 – управляющая компания сбросила снег с крыш на тротуар, 9 Мая, 83, корпус 2 – снег с дворовой территории, Мира, 45а – снег с дворовой территории, Ленина, 24 – вывоз снега на проезжую часть с территории подземной парковки.

Из-за снега, который сбрасывают уже на убранные дороги, приходится повторно отправлять технику и людей. Кроме того, из-за недобросовестных утилизаторов снег, складируемый в неположенных местах, может обернуться подтоплениями в частном секторе и настоящим ущербом для горожан. К решению вопроса намерены подключить и надзорные органы.