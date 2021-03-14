Сотрудники МЧС обеспечили безопасность масленичных гуляний в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники МЧС обеспечили безопасность масленичных гуляний в Красноярске. Напомним, праздничные события длились с 8 по 14 марта 2021 года. В честь проводов зимы во всех уголках страны организовали праздничные гулянья. Красноярский край не стал исключением.

- Инспекторы напоминали гостям праздника о правилах пожарной безопасности, которые надо соблюдать во время гуляний. Объяснили организаторам событий, какие материалы лучше использовать при изготовлении чучела, где и как безопасно его установить, как оборудовать места гуляний средствами пожаротушения, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Жителям и гостям региона напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «101» или «112». Также в чрезвычайном ведомстве работает телефон доверия (391) 227-09-19. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности.