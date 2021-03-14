Предприятие-фантом нашли в Красноярском крае Фото: Ольга ИЛЬИНСКАЯ

Предприятие-фантом нашли в Красноярском крае. Его использовали для реализации молочной продукции неизвестного происхождения под чужим наименованием. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По предварительным данным, фантомная площадка хозяйствующего субъекта ООО «ССС», который зарегистрирован в Омске. Через это предприятие был незаконный оборот продукции.

Компании «ССС» зарегистрировала площадку «Акционерное общество «Солгон»». При этом адрес указала административного офисного здания действующего сельскохозяйственного предприятия - АО «Солгон» (село Солгон Ужурского района Красноярского края). На этой площадке успели выработать 176 тонн сырого молока, из которого в дальнейшем выработано то же количество пастеризованного молока. Полученную продукцию направляли на вторую площадку ООО «ССС» в Красноярск, а оттуда на машинах доставляли индивидуальным предпринимателям в разные регионы.

Отметим, что фирма «Солгон» не давала разрешение на производство молочной продукции под своим наименованием, а хозяйственных связей между АО «Солгон» и ООО «ССС» нет.