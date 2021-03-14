Автоинспекторы в Красноярском крае нашли в снегу замерзающего мужчину Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

Автоинспекторы в Красноярском крае нашли в снегу замерзающего мужчину. Пострадавшего обнаружили в четыре часа ночи в Богучах. На тот момент температура на улице была -30 градусов.

- Автоинспекторы оценили ситуацию, решили доставить гражданина в больницу. Врачи осмотрели пациента и диагностировали у него обморожение пальцев рук и ног. Благодаря своевременным мерам ампутации обмороженных участков тела удалось избежать, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Сам пострадавший позже рассказал, что возвращался домой после застолья. Однако до жилья не добрался, потому что потерял сознание, а когда очнулся, дальше идти самостоятельно не смог. Время было позднее, на окраине села никто не проезжал. Патрульные, выполняя свою работу, решили проехать по безлюдной улицу и на счастье пострадавшего, заметили его и спасли.