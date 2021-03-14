Опасность схода лавин сохраняется в горных районах Хакасии Фото: пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

Опасность схода лавин сохраняется в горных районах Хакасии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике Хакасия. Жителей и гостей республики просят отказаться от походов на лавиноопасные участки.

Спасатели напоминают, что любителям экстремального отдыха и фрирайда нужно всегда иметь при себе снаряжение, а именно лавинный щуп, лопату, вшитые в одежду датчики, приборы для поиска людей в толще снега.

Помните, подходя к лавиноопасному участку необходимо оценить характер склона и снежного покрова. Не стоит преодолевать склон, если накануне прошел сильный снегопад. Чаще всего лавины сходят со склонов без кустарников и деревьев, крутизной более 20-30 градусов.

Пожалуйста, не отправляйтесь в поход в одиночку. Настоятельно рекомендуют не выходить на маршруты неподготовленным людям, нельзя употреблять спиртное. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким. В экстренных случаях нужно звонить по телефону «112».