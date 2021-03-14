Новым Почетным гражданином Красноярского края стал Юрий Чиханчин ФОТО: правительство Хабаровского края

Новым Почетным гражданином Красноярского края стал Юрий Чиханчин, руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, офицер государственной безопасности, кандидат экономических наук. Церемония присвоения звания прошла в большом зале правительства региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для справки: Юрий Чиханчин родился в Красноярске 1951 года. Окончил Сибирский технологический институт в 1974 году, получил диплом по специальности «Инженер-технолог». Работал в Назимовском леспромхозе объединения «Красноярсклес», в том числе в должности мастера – старшего прораба, начальником планово-производственного отдела Минусинской ПМК, в Комитете Государственной безопасности СССР, в Федеральной службе контрразведки РФ. Также трудился в Восточно-Сибирском региональном управлении Федеральной службы по валютному и экспертному контролю РФ в Красноярске и в департаменте валютного контроля министерства финансов РФ в Москве.