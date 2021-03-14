Мэр Красноярска рассказал, как получил золотой значок ГТО ФОТО: аккаунт Сергея Еремина в Instagram

Мэр Красноярска рассказал, как получил золотой значок ГТО. Сергей Еремин через Instagram поведал о своем пути к такому результату и опубликовал несколько фото во время занятий спортом.

- Практически у каждого человека в жизни есть маленькие личные победы. Одним из таких достижений для меня является сдача нормативов ГТО. Будучи министром транспорта края с коллегами организовывали такие неформальные состязания. А в 2019 году стал официальным участником комплекса и сдал нормативы. И в итоге – золотой значок ГТО, - написал в своем аккаунте градоначальник.

Сергей Еремин также прокомментировал свои фотографии. Он рассказал, что сдавать нормативы было непросто, результатами он был удивлен. Также мэр Красноярска сообщил, что продолжает держать себя в хорошей спортивной форме.