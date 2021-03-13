Видео задержания начальника отдела полиции в Красноярске опубликовали следователи. Стоп-кадр видео

Видео задержания начальника отдела полиции в Центральном районе Красноярска опубликовало ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Напомним, по предварительной версии следствия его подозревают в получении взятки в крупном размере. В феврале этого года к нему обратился его знакомый и попросил оказать содействие приятелю, совершившему преступление. В обмен на вознаграждение в размере 600 тысяч рублей подозреваемый должен был переквалифицировать тяжкую статью на менее тяжкую с тем, чтобы облегчить последующее наказание.

Задержание проводили сотрудники Управления ФСБ России по Красноярскому краю. На видео показано, как подозреваемый демонстрирует свои руки, на которых в свете специального устройства отчетливо видны следы маркера, которым были помечены деньги.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу. Посредник, который принимал участие в передаче взятки, находится под подпиской о невыезде.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка. И если факты подтвердятся, а вина подозреваемого будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом.

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