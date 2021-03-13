В Красноярском крае начнут наказывать за продажу энергетиков несовершеннолетним Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начнут наказывать за продажу энергетиков несовершеннолетним. Депутаты Законодательного собрания края, а именно комитет по безопасности и защите прав граждан, рекомендовал принять в первом чтении поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Изменения связаны с установлением штрафов за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Напомним, что ограничения на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним на территории края были введены еще в апреле 2016 года. Однако никаких действий к нарушителям не применялось. Как наказывать – никто ведь не определил.

Что предлагают депутаты: продавцам, пренебрегающим этой законодательной нормой, грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей, должностным лицам – от 2000 до 3000 рублей, юридическим лицам – от 15 до 30 тысяч рублей. Это в обычных местах. И повышенные штрафы за торговлю в образовательных, медицинских, спортивных учреждениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.