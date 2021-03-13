В Красноярске готовятся к открытию 5 новых детских садов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске готовятся к открытию 5 новых детских садов, которые были построены в рамках национального проекта «Демография». Современные, удобные, просторные – в разных районах города. Комплектование групп уже началось, начальный возраст будущих воспитанников – от 1,5 года. Всего количество мест – 1 330. Заработают садики уже в апреле.

Первый детский сад – «Сказочный городок» на улице Мате Залки в Советском районе. Рассчитан на 190 детей. Здесь будут работать 8 групп, 2 из них – для возраста от 1,5 до 3 лет. Второй садик - «Веселые ребята» на улице Норильской. Вместимость – 12 групп на 30 ребятишек. Помимо стандартных кабинетов там планируют создать мини-библиотеку, уголок «Этот загадочный космос», сенсорную комнату, мини-музей «Народная культура России», а также центр краеведения.

Детский сад «Лесная сказка» на Елены Стасовой, в микрорайоне «Рябиновый сад», рядом с лесным массивом. Уютное тихое место для игр и прогулок. Всего в новом саду будут работать 11 общеразвивающих групп. Детский сад на улице Волгоградской рассчитан на 11 групп. И последний садик – «Планета чудес» готовится к открытию в Советском районе, там ждут 300 дошколят.