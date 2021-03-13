В Красноярске 39 человек будут судить за организацию секс-услуг Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 39 членов организованной преступной группировки будут судить за организацию секс-услуг и вовлечение женщин в занятие проституцией. Это было масштабное дело, расследование которого началось еще в 2018 году. Именно тогда сотрудники уголовного розыска вместе со следователями краевой полиции выяснили о существовании преступного бизнеса по оказанию услуг интимного характера. Вскоре все участники группы были задержаны.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, организатором является 49-летний житель краевого центра. Начиная с 2011 года он набрал в свою «команду» сутенеров и водителей, затем разными способами они вовлекли в занятие проституцией 39 женщин. Интимные услуги клиентам оказывались в гаражном массиве, саунах и гостиницах, расположенных на территории Кировского, Ленинского Советского районов, а также в арендованных квартирах. Все – под строгим контролем организатора. Полученными деньгами он оплачивал работу своих подчиненных, остальные забирал себе.

По информации краевой полиции, расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения. Затем пойдет в суд.