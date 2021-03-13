В Туве двухлетний ребенок отравился, выпив 13 таблеток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве двухлетний ребенок отравился, выпив 13 таблеток противомикробного лекарственного препарата – никроксолина. К счастью, врачам удалось его спасти и не допустить трагедии. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

ЧП произошло в селе Торгалык Улуг-Хемского района 11 марта. Мать пояснила инспектору по делам несовершеннолетних, что занималась уборкой по дому и выпустила малыша из виду. А тот нашел таблетки и съел их. Женщина сразу же вызвала скорую помощь, когда заметила, что ребенку стало плохо. Инспектор ПДН составил административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Полиция настоятельно просит родителей не оставлять малолетних детей без внимания, чтобы не случилось беды. Убирать подальше лекарства, даже самые, на первый взгляд, безобидные. Прятать уксус, моющие средства, алкоголь – все, что ребенок захочет попробовать.