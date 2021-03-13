В Красноярске разыскивают пропавшую женщину на 38 неделе беременности

В Красноярске разыскивают пропавшую женщину на последних сроках беременности. Ориентировка организации "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске вот уже больше недели разыскивают женщину, которая находится на последних сроках беременности. Когда она пропала 3 марта, была на 38 – 39 неделе. Сейчас уже должна родить, история очень странная, запутанная и тем более вызывает беспокойство родных.

Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск по социальным сетям распространяют ориентировку и пытаются найти хоть какую-то подсказку, куда могла уйти 38-летняя Ольга Козлова. Живет она в краевом центре на улице Мате Залки. Собрала сумку для роддома, взяла пакет документов и вышла из квартиры. Первым делом, конечно же, проверили все родильные дома в Красноярске, но безрезультатно. К слову, ранее женщина уже уходила, но всегда возвращалась. А тут – особый случай.

Приметы: рост 165-167 см, глаза зелёные, волосы длиной до плеч, стрижка каре, светлое мелирование. Была одета в бордовый удлиненный пуховик с салатовой внутренней стороной, белые варежки, серая вязаная шапка, черные штаны, темные сапоги – «дутыши».

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просим сообщить по телефону:

- (391) 266-74-23 – дежурная часть отдела полиции 11;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).