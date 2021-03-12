Красноярские клиенты Tele2 в 2020 году посетили более 60 горнолыжных курортов

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов на горнолыжных курортах России в 2020-м году. В среднем красноярцы проводили на лыжных склонах 5 дней. За это время каждый из них в среднем использовал более 3 Гб мобильного интернета и почти два часа разговаривал по телефону.

В 2020 году клиенты Tele2 из Красноярского края посетили более 60 горнолыжных курортов по всей стране – от Сочи до Петропавловска-Камчатского. По сравнению с 2019-м годом среди красноярских клиентов оператора выросла популярность Шерегеша – в 2020-м году число абонентов из Красноярска, посетивших курорт, увеличилось на 35%. Также в верхнюю часть рейтинга предпочтений красноярских клиентов Tele2 попали сразу три курорта Красной Поляны – «Горки Город», «Лаура» и «Роза Хутор», два подмосковных горнолыжных склона и два курорта Иркутской области – «Олха» и «Гора Соболиная».

В среднем каждый горнолыжник из Красноярска проводил на снежных склонах за пределами родного региона пять дней – на день больше, чем в 2019-м году.

В целом количество красноярцев, отправившихся покорять горнолыжные склоны за пределами Красноярского края, выросло по сравнению с прошлым годом всего на 3%. При этом средний трафик на одного пользователя вырос более чем на 60%, а продолжительность звонков – на 18%. Больше всего мобильного интернета абоненты Tele2 использовали в Шерегеше: трафик красноярских клиентов.