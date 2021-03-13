Погода в Красноярске 13 марта 2021 года: зимние морозы и гололёд

Погода в Красноярске 13 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики предсказали, какой будет погода в Красноярске в субботу 13 марта 2021 года. По данным гидрометцентра, в первый день выходных Красноярск накроет морозом. Уже днем температура воздуха опустится до -7 градусов, солнце скроется за облаками и пойдет снег. Также ожидается несильный юго-западный ветер с порывами до 2 метров в секунду.

Ночью же и вовсе похолодает до -14 градусов, а также поднимется ветер – до 5 метров в секунду. Однако осадки прекратятся.

Информация Яндекс.погоды практически идентична. Синоптики обещают резкое похолодание до -9 градусов днем. Ожидаются небольшой снегопад и слабый ветер. Ночью будет еще морзнее – до -13 градусов. Снег не прекратится, а вдобавок к нему присоединится ветер с порывами до 5 метров в секунду.

По данным портала GISMETEO, солнце все-таки временами будет просматриваться. Тем не менее, синоптики ожидают -8 градусов днем и снегопад с порывами ветра до 11 метров в секунду. Ночью похолодает до -16 градусов.