Мужчине, взявшему в заложники мать с пятью детьми в Красноярском крае, грозит 15 лет колонии

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Жителя Тасеева обвиняют в целом списке преступлений. Помимо захвата заложников, в его «резюме» угроза убийством и посягательство на жизнь полицейского.

Напомним, что 9 октября 2020 года в Тасееве 25-летний парень поругался со своей сестрой. Она не стала терпеть выходки родственника и вызвала полицию. Вместо того, чтобы успокоиться и сдаться, он кинул в служебную машину топор и ранил участкового.

После этого, мужчина спрятался у своей знакомой, которую взял в заложники вместе с её пятью детьми. Он угрожал убить и девушку, и малышей, старшему из которых было лишь 5 лет, если полицейские не уедут.

В итоге силовикам удалось провести спецоперацию и освободить заложников. По ходу расследования оказалось, что еще раньше он угрожал убийством матери своей сожительницы.

В краевом СК добавили, что мужчина свою вину признал и раскаялся. Сейчас материалы дела отправлены в прокуратуру. Ему грозит 15 лет колонии.