МегаФон запустит беспроводную сеть на крупнейшем месторождении меди

«Удоканская медь» в Забайкальском крае. Фото: пресс-служба компании

МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди в Забайкальском крае. Сеть обеспечит сотрудников предприятия устойчивой связью, поможет автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность.

Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц охватит всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод.

На первом этапе МегаФон обеспечит работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на строительной площадке комбината, устойчивой 4G связью. До конца года там построят четыре базовые станции и организуют отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. В 2022 году, когда на предприятии запустят промышленную добычу, покрытие будет усилено за счет внедрения сети Private LTE.

– Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от wi-fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик, – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. – Частная сеть формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности.

Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности, количество горючего в баках, уровень загрузки, время простоя.

Кроме того, собственная устойчивая сеть поспособствует обеспечению безопасности труда: сложные процессы, например, буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы. Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей является одной из первостепенных задач.

Также МегаФон обеспечит «Удоканскую медь» цифровой радиосвязью «МегаФон Транкинг». Встроенная геолокация позволит определить местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединить сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.

– Компания одновременно ведет строительство горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, проводит горно-капитальные работы, – говорит генеральный директор «Удоканской меди» Герман Миронов. – Современные цифровые технологии МегаФона позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, обеспечить максимальную безопасность передачи данных.