Коронавирус в Красноярске и крае 12 марта 2021: скончались еще 12 человек

Коронавирус в Красноярске и крае на 12 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В общей сложности коронавирус в Красноярске и крае на 12 марта 2021 унес жизни 2 949 человек. Заболели коронавирусом за сутки 139 человек. С начала пандемии – 64 342. За сутки в Красноярском крае вылечились еще 135 пациентов. В общей сложности – 59 535 человек. Активных случаев на 12 марта – 4 807. По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки не изменился – 0,2%.

За сутки больше всего случаев заражения коронавирусом:

- в Красноярске – 66;

- в Норильске – 14;

- в Богучанском районе – 11.

- на сегодня 11 740 человек под наблюдением врачей (+1084 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 901 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 448 534 (+5670 за последние сутки), - добавили в региональном оперштабе.