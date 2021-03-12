Дети из Якутска могли отравиться парами хлора в сауне

Родители вызвали врачей, а те зафиксировали отравление парами хлора Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях распространилась информация, что 8 марта дети могли отравиться парами хлора в одной из саун Якутска. Судя по сообщению, нескольким детям после посещения стало плохо – началась слабость, появился кашель, доходящий до рвоты.

В праздничный день в одной из городских саун отдыхала компания взрослых и их детей. Через время ребятишки почувствовали себя плохо: у двоих детей начался кашель, открылась рвота, появились слабость и недомогания. Родители вызвали врачей, а те, в свою очередь, зафиксировали отравление парами хлора.

Эта информация заинтересовала местный Следком. Силовики начали проводить проверку. В первую очередь будет выяснено, насколько достоверны сообщения в соцсетях. Если такие случаи действительно были, то специалисты оценят степень тяжести состояния детей, проверят качество услуг сауны, также наличие какой-либо угрозы для отдыхающих.

Ситуацию с возможным отравлением под личный контроль взял руководитель следственного управления.