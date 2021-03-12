В Кодинске обновили компьютерный класс для учеников Центра допобразования

Современные веб-камеры и наушники. Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

Центр дополнительного образования детей в Кодинске получил от Богучанской ГЭС лицензионное программное обеспечение и оборудование для компьютерного класса.

В класс, где проходят занятия профильного энергокласса ПАО «РусГидро», обучение 3D-моделированию и другим техническим дисциплинам, установят пять новых системных блоков. Современные веб-камеры и наушники позволят преподавателям Центра проводить онлайн занятия со школьниками в отдаленных поселках Кежемского района и проверять выполнение заданий во время творческих и технических конкурсов.

Вместе с новым учебным оборудованием Центр получил от энергетиков многофункциональное офисное устройство, совмещающее функции принтера, сканера, факса и копировального модуля, а также дополнительные наборы конструктора Cuboro. Впервые такие наборы были приобретены для Центра допобразования в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро» и при поддержке Богучанской ГЭС в 2019 году. Сейчас дополнительные занятия с наборами включены в программу всех технических специальностей Центра: они позволяют развивать пространственное воображение, творческое мышление и навыки коллективной работы.

Наборы конструктора Cuboro. Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

В феврале 2021 года началась подготовка команд к I районному чемпионату «Инженерный интеллект». Участники соревнований должны выполнить несколько заданий: поиск элементов по схеме, на ощупь; построение простых одноуровневых конструкций; построение простых дорожек; задачу на логическое мышление и пространственное воображение; выполнить сборку конструкции по заданию жюри. Эстафета является командной игрой, но победа зависит от каждого участника, так как пять заданий выполняются индивидуально, и только итоговое задание выполняется всей командой.

Богучанская ГЭС ежегодно оказывает Центру финансовую помощь на обновление оборудования и программного обеспечения, организует творческие и технические конкурсы. На средства энергетиков приобретены ноутбуки и программное обеспечение для «мобильного» компьютерного класса, которым могут пользоваться дети из близлежащих населенных пунктов – Тагара, Заледеево, Имба. В мае 2020 года состоялся седьмой выпуск профильного Энергокласса, открытого в Центре в рамках программы опережающего развития кадрового потенциала ПАО «РусГидро», реализуемой компанией в 11 регионах ее присутствия.

Справка КП

Энергоклассы – часть программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту», реализуемой компанией в регионах присутствия с сентября 2010 года.

Цель проекта – повышение у школьников интереса к инженерной профессии для дальнейшего поступления в технические вузы. Учащиеся энергоклассов изучают основы гидроэнергетики, геологии, гидравлики и гидрологии, энергосбережения и энергоэффективности, технического проектирования и создания прикладных проектов, научного мировоззрения, а также математику, физику и историю энергетики.