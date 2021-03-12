Преподаватель из СФУ признался, что берет взятки от студентов

Теперь ему грозит уголовное наказание Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из преподавателей СФУ в Красноярске признался, что брал взятки у студентов. Молодой педагог 29-лет получил 56 000 рублей от студентов одной из групп для допуска к экзамену. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следком, педагог должен был принимать экзамен по предмету «Горные машины и оборудование для подземных работ». Но для того, чтобы студенты могли попасть на него, им нужно было получить допуск – сдать и защитить практические лабораторные работы.

Чтобы этого не делать, одна из групп собрала 56 000 рублей и смогла договориться о взятке. Студенты передали деньги и получили допуск. А в отношении педагога возбудили уголовное дело «получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Преподаватель в ходе следствия признался в содеянном и даже раскаялся. Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание в виде штрафа и возможного лишения свободы до 8 лет.