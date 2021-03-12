«Новые библиотеки» и «Новый театр» - в Красноярском крае идет прием заявок на два благотворительных конкурса

Спектакль "Специфика места", победитель конкурса «Новый театр» Фонда Михаила Прохорова в 2020 году, - это индивидуальный маршрут каждого зрителя. Фото: Фонд Михаила Прохорова.

В конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не являющиеся самостоятельным юридическим лицом (научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, исправительных учреждений и другие).

Организатор конкурса, Фонд, Михаила Прохорова, с помощью грантов поддерживает проекты, направленные на повышение грамотности и качества жизни населения.

Прием заявок до 30 апреля 2021 года включительно.

Еще один ежегодный открытый благотворительный грантовый конкурс - «Новый театр». Один из главных критериев отбора заявок — инновационный характер проекта, предлагающего новый взгляд на театр как вид искусства. Особое внимание конкурс уделяет спектаклям, использующим новые выразительные и постановочные средства, актуально переосмысляющим классику или экспериментальную драматургию. Учитывается также общественная значимость проекта для региона.

Например, в 2020 году конкурс «Новый театр» поддержал новые форматы, созданные в новых условиях локдауна и пандемии коронавируса.

Приём заявок по 30 апреля 2021 года.

Подробнее об условиях участия - на официальном сайте Фонда Михаила Прохорова www.prokhorovfund.ru