Якутские рыбаки порыбачили на 3,5 миллиона рублей, и стали обвиняемыми в уголовном деле

Теперь рыбакам грозит большой штраф и лишение свободы Фото: МВД

В Якутии полицейские поймали рыбаков, выловивших 21 краснокнижного осетра в реке Алдан. Ценная порода рыбы запрещена к ловле, но местных жителей это не остановило. Как сообщают в МВД, теперь мужчины стали фигурантами в уголовном деле.

Факт незаконной добычи обнаружился совершенно случайно: сотрудники ДПС остановили в селе Намцы внедорожник, чтобы проверить документы у водителя. При осмотре багажника нашли сразу аж 21 тушку свежевыловленного осетра.

Оказалось, что рыбаки промышляют незаконной ловлей ценной породы рыб, да еще и в крупном размере. Мужчины долго отпираться не стали, показали полицейским, где поймали осетров, а также где установили рыболовные сети подо льдом реки.

После экспертизы выяснилось, что рыбалка нанесла ущерб государству более, чем на 3,4 миллиона рублей. А это особо крупный размер.

В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов». Если вина будет доказана, то мужчинам придется заплатить большой штраф, а еще они могут лишиться свободы на срок до двух лет.