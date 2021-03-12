Новый «Трансформер» в Wink — тариф, который понимает пользователя

«Ростелеком» представляет новую версию тарифа «Трансформер», который автоматически подстраивается под интересы клиента. Конструктор сохранил свои преимущества и дополнился возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь список дополнительных мини-пакетов будет активироваться автоматически в зависимости от того, что выбирает зритель.

«Трансформер» по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, а также 40 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. Кроме базового пакета сформированы 22 тематических мини-пакета, пять из которых в любых комбинациях входят в абонентскую плату, а шестой и последующие можно активировать за дополнительную плату.

«Обновленный “Трансформер” помогает сделать Wink “личным” видеосервисом. Когда подписчик начинает смотреть определенный контент, то мини-пакет, в который он входит, будет подключен автоматически. При этом менять дополнительные пакеты можно хоть каждый месяц, чтобы получился идеальный набор для всей семьи из детских, познавательных, спортивных, образовательных и музыкальных каналов», — сказал Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках акции «Максимальный доступ 2021» новым клиентам по 31 мая 2021 года будут открыты все дополнительные мини-пакеты без дополнительной платы. Полные условия тарифного плана «Трансформер» представлены на сайте wink.rt.ru/transformer.

Цифровой видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Wink можно смотреть на экранах домашнего телевизора, смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.