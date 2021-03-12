Богучанские госавтоинспекторы спасли замерзающего в сугробе мужчину

Александр Забудский и Алмазбек Имамбердиев Фото: ГИБДД

В Богучанах сотрудники ГИБДД спасли замерзающего в снегу местного жителя. Мужчина заработал обморожение конечностей, но полицейские подоспели вовремя – он остался жив. Как сообщают в ГИБДД, в ту ночь температура воздуха опустилась ниже 30 градусов.

Госавтоинспекторы патрулировали один из микрорайонов посёлка Богучаны, когда заметили что-то тёмное на снегу. Приблизившись, увидели, что в сугробе лежит мужчина. Выбраться самостоятельно он уже не мог, как и объяснить, что он здесь делает. Сотрудники ГИБДД заметили, что у местного жителя началось обморожение пальцев на руках, и быстро доставили его в больницу.

Там у мужчины обнаружили еще и обморожение пальцев ног. Медики оказали помощь богучанцу и оставили его в больнице.

Позже замерзающий рассказал, что он шел домой с дружеских посиделок, где мужчина слегка выпил. По пути он почувствовал себя плохо и потерял сознание, а когда очнулся, то не смог самостоятельно выбраться из снежного плена.

Ему повезло, что на пути встретились полицейские – если бы они вовремя не нашли мужчину, то ему как минимум могли бы ампутировать обмороженные части тела.