Жители красноярского Студгородка вновь пожаловались на плохое качество воды

КрасКом вновь проверил качество воды в Студгородке Фото: ИВАНОВА Диана

По информации «КрасКома», жители дома на Дачной, 35, где в феврале 2021 года отравились десятки людей заметили, что из крана вместо воды вновь течет мутная субстанция. Специалисты тут же заподозрили, что всему виной работа местной управляющей компании, так как коммунальщики водовод этого дома не обслуживали.

УК «Эдельвейс-сервис», за которой закреплен этот дом, заявила, что никаких работ не ведут, но специалистов для отбора проб почему-то не пустили. «КрасКому» пришлось обращаться к чиновникам администрации и жильцам, чтобы добраться до подозрительной воды.

В «КрасКоме» сообщили, что работники «управляшки» никого не предупредив, настраивали индивидуальный тепловой пункт, из-за чего качество воды в доме и ухудшилось.

Очередной волны отравлений удалось избежать. «КрасКом» передает, что сейчас вода в доме на Дачной, 35 в полном порядке.

В «Эдельвейс-сервис» «КП-Красноярск» информацию не подтвердили. Более того, представитель компании заявил, что специалистам «КрасКома» дали доступ к воде по первому же обращению.