Tele2 обнулила доступ к Clubhouse

Tele2 сделал бесплатным доступ к Clubhouse в ответ на высокий интерес клиентов к приложению. Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более 5 млн клиентов.

Tele2 дополнила безлимит на соцсети новым предложением – теперь оператор не учитывает трафик при доступе к приложению Clubhouse. Tele2 встроила бесплатную опцию в самые востребованные тарифы-конструкторы открытой линейки: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн». Пока приложение доступно только пользователям смартфонов на базе iOS. По итогам февраля их доля в сети Tele2 по России составляет примерно 11%, в Сибири этот показатель – на уровне 9%. Учитывая проникновение таких устройств и популярность указанных тарифов, безлимит на Clubhouse будет интересен значительной части абонентов Tele2.

Популярность приложения Clubhouse в России начала расти в конце января этого года. Оно стало аналогом подкаста в режиме реального времени или радиостанции с контентом по интересам и удобным поиском нужной конференции. В основе работы Clubhouse – коммуникации голосом, что отличает продукт от TikTok и Instagram, опирающихся на визуальную составляющую. С точки зрения оценки перспектив голосового общения можно прогнозировать сохранение устойчивого спроса на приложение.