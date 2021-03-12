Красноярская лыжница завоевала первое золото на ЧМ по фристайлу

Сборная России по фристайлу Фото: fis-ski.com

Красноярская лыжница Любовь Никитина получила своё первое золото на Чемпионате Мира по фристайлу. Лыжница выступала вместе с командой в дисциплине «акробатика». Как сообщает пресс-служба крайспорта, по сумме трех прыжков сборная России набрала 300,94 балла.

Сборная России с краснояркой в составе оторвались от команды из Швейцарии с довольно серьезным разрывом – в 7,48 балла. На третьем месте расположилась команда из США, они завоевали бронзу с результатом 283,97.

Любовь Никитина заявила, что они с командой старались не думать о медалях, а просто сделать качественные прыжки. Конечно же, они довольны своим результатом, но и от ошибок не отказываются – планируют их исправить, ведь впереди еще финал Кубка мира.

Для красноярской лыжницы это уже вторая медаль на ЧМ в Алма-ате. Первую, бронзовую, она завоевала в личном зачете.