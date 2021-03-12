Красноярского предпринимателя подозревают в невыплате налогов на 29 миллионов рублей

Следком возбудил уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошли обыски у предпринимателя, который подозревается в недоплате налогов на 29 миллионов рублей. Как сообщает СК, у мужчины нашли документы на 25 подставных фирм, при помощи которых он мог проворачивать денежные махинации

По версии следствия, директор АО «Сельэлектрострой» отправлял в налоговую службу декларации и прочие бухгалтерские документы, где специально завышал расходы организации и занижал налогооблагаемую базу. Таким образом, мужчина сэкономил на выплате налога на добавленную стоимость аж 29 миллионов рублей.

Но просто так нужные данные подать нельзя – при первой же проверки факт махинации с легкостью вскроется. Нужна доказательная база. Для этого предприниматель создал цепочку подставных фирм. Через них он получал нужные ему документы, которые подтверждали поданные им сведения в налоговую. Директор проводил фиктивные сделки и получал возмещение налога на добавленную стоимость.

Теперь в отношении руководителя АО «Сельэлектрострой» возбуждено уголовное «уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере». Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет и большие штрафы.