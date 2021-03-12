Пьяный водитель снегохода из Зеленогорска разгромил машину сотрудников ДПС изнутри

Водителя арестовали на трое суток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске водитель снегохода вместе с 3 детьми и женой попал в небольшой занос на повороте. Легкое ЧП заметили сотрудники ДПС, находившиеся неподалеку. Они подъехали проверить, все ли в порядке, а заметили у снегоходчика признаки опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование и пригласили в машину для проверки документов. Водитель не захотел выполнять требования сотрудников. Когда его всё же поместили в патрульный автомобиль, то снегоходчик начал его громить. В результате часть оборудования была повреждена.

Дорожные полицейские доставили дебошира в участок, а снегоход поместили на штраф-стоянку.

После выяснения всех обстоятельств, 34-летний получил административные протоколы «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения», а также «Нарушение правил применения мотошлемов».

Водителю грозят серьезные штрафы за «пьяные покатушки» с детьми, да еще и без прав.

Кроме того, за разгром автомобиля и неповиновение сотруднику полиции, суд арестовал снегоходчика на трое суток.