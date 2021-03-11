Последние новости Красноярска на 11 марта 2021 года: новый руководитель «Центра питания», оскорбления полиции в instagram и «победа» дорожных реагентов

Последние новости Красноярска на 11 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток в регионе. Публикуем последние новости Красноярска на 11 марта 2021 года.

Руководителем «Центра питания» в Красноярске стал Алексей Храмцов

Отвечать за школьное питание в Красноярске будет Алексей Храмцов. Он известен как бывший руководитель главного управления образования Красноярска и экс-глава Мотыгинского района. (подробнее)

В Красноярске ресторатора Владимирова будут судить за оскорбление полиции в Instagram

Известный красноярский ресторатор Владимир Владимиров в начале пандемии опубликовал «патриотичный» пост в поддержку полиции, но не заметил оскорбительную подпись внизу. Теперь он рискует получить штраф или даже арест. (подробнее)

В Красноярске на публичных слушаниях решили, что без реагентов не обойтись

Накануне прошли публичные слушания о возможном запрете реагентов при уборке снега с дорог. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, по итогам обсуждения оказалось, что большинство все-таки за «химию» на дорогах. (подробнее)

В Красноярске завершили расследование дела замглавы регионального ПФР

Бывшего замглавы регионального отделения ПФР Алексея Трофимова обвиняют в коррупционных преступлениях – растрате и получении нескольких взяток. Материалы дела уже направлены на подписание в прокуратуру. Скоро чиновника ждет суд. (подробнее)

Третье уголовное дело возбудили в Красноярске после массового отравления школьников

В Красноярске возбудили еще одно уголовное дело после отравлений школьников в столовых. На этот раз – по статье «халатность». Пока подозреваемых нет, но следователи рабтают в этом направлении. (подробнее)