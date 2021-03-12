Погода в Красноярске на 12 марта 2021 года: ветер, слякоть и вечернее похолодание

Погода в Красноярске на 12 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают синоптики гидрометцентра, погода в Красноярске 12 марта 2021 года останется весенней. Днем ожидаются +4 градуса, облачность, дождь и сильный юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Давление составит 734 мм рт.ст.

К вечеру город накроет резкое похолодание, а ночью температура и вовсе опустится до зимних -15 градусов. Осадков не ожидается, но ветер продолжит гулять. Атмосферное давление изменится незначительно – 735 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс.погода отличается несильно. Синоптики обещают дневную температуру до +4 градусов. Несмотря на затянутое облаками небо, дождей не будет, как и других видов осадков, а сила порывов ветра не превысит 6 метров в секунду. Атмосферное давление – до 739 мм рт.ст.

К вечеру же ожидается похолодание – до -5 градусов, а ночью и вовсе до 11 градусов. Давление к вечеру не изменится.