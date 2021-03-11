«Ростелеком» для бизнеса Красноярска: выгодно и удобно

Компания «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам Красноярска воспользоваться акционными предложениями и выгодно подключить такие услуги как «Ростелеком Экраны», «Wi-Fi для гостей» и «Интернет». Эти сервисы помогут оптимизировать рабочий процесс для развития малого и среднего бизнеса в разных отраслях — от розничной торговли до сферы обслуживания.

Услуга «Ростелеком Экраны» помогает запускать рекламные кампании и централизованно управлять контентом из личного кабинета, одновременно размещая информацию на разных экранах в своих офисах, магазинах или кафе. Благодаря сервису удобно измерять охват и вовлеченность аудитории, а с помощью модуля видеоаналитики — таргетировать контент по полу и возрасту и собирать статистику показов. При подключении до 30 апреля первые два месяца абонентская плата за услугу составит один рубль.

Сервис «Wi-Fi для гостей» также за один рубль на 60 дней доступен для подключения до 31 марта. Благодаря этой услуге появляется возможность изолировать сети для клиентов и сотрудников, что гарантирует безопасность для конфиденциальной информации. Особенность услуги — удобная и быстрая авторизация в сети по звонку на номер 8800, через портал госуслуг или с помощью СМС с кодом.

«Действующие абоненты компании, у которых нет услуги “Интернет” от “Ростелекома”, и новые клиенты провайдера также могут подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с за 2 тысячи рублей в месяц. Это позволит обмениваться объемными файлами, без сбоев работать с облачными сервисами, базами данных, фото- и видеоконтентом. Заявки на оформление услуги по выгодной цене принимаются до 30 апреля», — уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.