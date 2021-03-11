Жительница Ачинска из ревности обвинила мужчину в изнасиловании

Против девушки возбудили уголовное дело за ложный донос Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Все началось 2 марта 2021 года в Ачинске. Сожители – 34-летний мужчина и 29-летняя девушка коротали вечер за алкоголем.В какой-то момент мужчина сказал экс-возлюбленной, что жить с ней больше не хочет.

Девушка болезненно восприняла эту новость и решила отомстить. Она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Однако по ходу проверки жительница Красноярского края призналась, что оболгала мужчина. Она пояснила, что совершила такой поступок на эмоциях – из ревности к другим женщинам.

В итоге, как сообщает СК по Красноярскому краю, против девушки возбудили уголовное дело за ложный донос.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, расследование уголовного дела продолжается, - добавили в следкоме.

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