В Красноярске на реках ломают лёд кипятком

Фото: администрация Красноярска

В городской администрации рассказывают, что вся необходимая техника и оборудование для предотвращения ЧС на реках готова к использованию и успешно работает.

Сейчас коммунальщики занимаются льдом на малых реках Красноярска. Так, на Бугаче рабочие ломают лед спецтехникой и кипятком. Делается это не эффектности ради, а чтобы с началом таяния река не вызодила из берегов и оставалась в русле. Результат стараний рабочих выяснится в будущем, но выглядит это эффектно.

Кроме того, специалисты начали размывать и очищать ливневки открытого типа. Пока это делается в ограниченном режиме, но с наступлением подходящих температур, рабочие займутся и основными сетями ливневой канализации.

Помимо этого, дежурные службы очищают потенциально опасные водоемы от мусора, готовят откачивающую технику и объясняют жителям подтапливаемых районов, что делать в экстренных случаях.

Добавим, что вопрос о паводках назрел еще в конце февраля. Всему виной очень снежная зима. В мэрии сообщают, что за январь и февраль 2021 года вывезли в три раза больше снега, чем за аналогичный период года 2020-го.