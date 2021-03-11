В Красноярске завершили расследование дела замглавы регионального ПФР

В СК завершили расследование дела замглавы регионального ПФР Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По версии СК, в 2015 году Трофимов, работавший начальником отдела капстроительства и ремонта ПФР по краю, пособничал заметителю управляющего Пенсионного Фонда в растрате денег, выделенных на приобретение помещения для размещения ПФР в Красноярске. В итоге это здание было куплено по завышенной цене – более 25 млн рублей.

На этом Трофимов не остановился. В 2017 году работал уже заметителем управляющего отделением Пенсионного фонда и принял участие в растрате денег, которые должны были пойти на покупку помещения для ПФР в Ленинском районе. Сумма ущерба составила 75 млн рублей.

Параллельно с этим, в том же 2017 году чиновник получил 50 тысяч рублей из полной суммы взятки 150 тысяч рублей от гендиректора стройфирмы. Взамен Трофимов должен был подписать акт приемки выполненных работ и согласовать документы на оплату капремонта отделения ПФР в одном из районов края на 4 млн рублей. А чуть позднее он получил взятку в 180 тысяч рублей за аналогичные «услуги» в другом районе Красноярского края.

Сейчас материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что фигурантов уголовных дел о коррупции является и экс-руководитель краевого Пенсионного фонда Денис Майборода. Сейчас он находится в СИЗО.