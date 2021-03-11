В поселке под Красноярском дети-сироты из-за чиновников въехали в разрушенные квартиры

Следователи разбираются в обстоятельствах преступления и устанавливают провинившихся чиновников Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2006 году в ведомство администрации Первоманского сельсовета Манского района были переданы квартиры для троих детей-сирот. В новое жилье они должны были въехать с наступлением совершеннолетия, но к этому моменту квартиры были доведены чуть ли не до аварийного состояния.

Оказалось, что квартирам требуется капитальный ремонт и жить в них сейчас невозможно. По версии следователей, всему виной небрежное отношение чиновников к своей работе. Это и повлекло к возбуждению уголовного дела по статье «халатность».

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах преступления и устанавливают провинившихся чиновников. Расследование продолжается.

Напомним, что Первоманский сельсовет недавно прогремел на весь Красноярский край с еще одним происшествием. Местный депутат сбил двух женщин, одна из которых скончалась. Против мужчины возбуждено уголовное дело.