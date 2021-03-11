В Красноярске на публичных слушаниях решили, что без реагентов не обойтись

Фото: администрация Красноярска

С инициативой проведения слушаний выступили депутаты Горсовета. Они предложили внести поправки в Правила благоустройства Красноярска – запретить использование любых снегоплавильных реагентов на дорогах, не оборудованных ливневками.

Слушания проходили в малом зале мэрии Красноярска. Обсуждение всех насущных вопросов длилось около двух часов. О проблеме реагентов высказывались как рядовые жители Красноярска, так и эксперты по безопасности. Среди выступающих были и представители ГИБДД.

Замначальника красноярской ГИБДД Роман Васильев заявил, что только механическая очистка дорог от снега ситуацию не спасет. По мнению полицейского, без реагентов в Красноярске, увы, не обойтись:

- Мы не выступаем за какие-то определенные реагенты или против них. Просто практика показала, что очищая дороги только механическим способом, без применения материалов, которые могут плавить снег и лёд, невозможно обеспечить должное сцепление с дорогой в условиях города. Сейчас действуют новые нормативы безопасности, дороги должны быть очищены «до чёрного асфальта», только механическим способом этого добиться невозможно. На кону жизнь и здоровье людей, дорожная безопасность должна быть в приоритете.

Врачи и представители поликлиник поддержали Васильева. Они отметили, что лично обрабатывали солью пути к учреждениям, и никаких проблем не возникало и даже наоборот – жалоб на скользкость стало значительно меньше.

Еще одним аргументом противников поправок стало количество ливневок. Сейчас в Красноярске лишь 15% дорог оборудованы этой системой. И потому отказ от реагентов повлечет за собой понижение уровня безопасности.

Конечно, были и сторонники изменений. По их мнению, реагенты наносят вред экологии и разъедают автомобили и обувь.

В конце слушаний оказалось, что за отказ от реагентов проголосовали лишь 6 участников, против – 48. Результаты голосования уже направлены в Горсовет. Окончательное решение – за депутатами.