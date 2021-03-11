В детских лагерях Якутска летом примут детей Фото: Пресс-служба администрации города Якутска

В детских лагерях Якутска летом примут детей. В 2021 году отрыть для посещения собираются 59 учреждений. Летом организовать отдых собираются для более 6 590 детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Планы станут реальностью, если позволит эпидемиологическая обстановка. Так, открыть намереваются загородные стационарные лагеря отдыха и оздоровления, дневные лагеря при образовательных учреждениях, лагеря труда и отдыха и туристические походы со строгим соблюдением санитарных норм. Заполнены они будут на 50 процентов от общей мощности учреждения отдыха.

Если обстановка по коронавирусу будет неблагоприятной, то летнюю занятость детей дополнят программами дополнительного образования в дистанционной форме.

Напомним, в прошлом году работу летних оздоровительных лагерей в Якутске приостановили из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.