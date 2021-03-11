Мэрия Якутска: в границы зоны затопления подпадают девять тысяч земельных участков Фото: Пресс-служба администрации города Якутска

В Якутске в границы зоны затопления подпадают девять тысяч земельных участков. Обстановку обсудили накануне в администрации города. Напомним, в 2020 году специалисты Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Якутска разработали проекта планировки и межевания территории по всей береговой линии реки Лена на территории Якутска. Сейчас проект на согласовании. Потом он ляжет в основу проектно-сметной документации строительства берегозащитных сооружений.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, стоимость разработки ПСД одного участка - порядка 40 миллионов рублей. Освоить планируют четвре участка – села Табага, Хатассы, Пригородный, Тулагино, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в республике установили границы зон затопления и подтопления в населенных пунктах, прилегающих к реке Лена и реке Маганка. Все эти зоны внесли в Единый государственный кадастр недвижимости.