Для 16-летнего слабовидящего художника в Красноярске организовали персональную выставку

Пейзажи, натюрморты, сцены из жизни – Слава говорит, что чувствует краски и кисти, а сама картина сначала рождается в воображении, потом ложится на холст. Фото: Наталья Трифанова

Плохо видит, но удивительно талантливо рисует – в красноярской школе номер 1 для детей с ограниченными возможностями по зрению учится необычный ребенок. 16-летний Слава Бутенко больше всего на свете любит... рисовать. У мальчишки получаются такие картины, что для него в школе решили организовать в школе персональную выставку.

- Мы пригласили всех желающих, - рассказывает педагог центра дополнительного образования "Спектр" Наталья Трифонова. – Откликнулись все педагоги, пришли дети из других классов, родители. Для Славы это было, конечно, очень приятно!

Пейзажи, натюрморты, сцены из жизни – Слава говорит, что чувствует краски и кисти, а сама картина сначала рождается в воображении, потом ложится на холст.

- А все его сюжеты – позитивны, как он сам, - добавляют педагоги. – Он удивляет нас каждый раз своим талантом...