На школьницу из Якутска завели уголовное дело за вымогательство Фото: Мария ЛЕНЦ

На школьницу из Якутска завели уголовное дело за вымогательство. По предварительной информации, девушка публиковала оскорбительные посты в соцсети с фотографиями потерпевших. В полицию на сообщество обратились родители оскорбленных подростков.

- В ситуации разбирались инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних управления полиции Якутска. Они установили, что информация, изложенная в постах под фотографиями детей, является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство. В размещенных под оскорбительными постами комментариях подписчиков есть признаки травли, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровского края.

Также выяснили, что администратор сообщества, в роли которого выступала школьница, за удаление со страницы сообщества оскорбительных постов вымогала у подростков и их родителей деньги в размере до 500 рублей.