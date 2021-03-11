Депутаты в Красноярске ищут возможность отремонтировать здание бывшего ДК «КрасТЭЦ» ФОТО: Горсовет Красноярска

Депутаты в Красноярске ищут возможность отремонтировать здание бывшего ДК «КрасТЭЦ». Сейчас оно закрыто, а территория обнесена забором. В помещениях разбиты окна, потрескалась лепнина на фасаде и и облезла краска. Об этом сообщили в Горсовете.

По предварительным данным, ремонт обойдется в десятки миллионов рублей. Как считают депутаты горсовета, привести объект в порядок получится, если включить его в план подготовки к празднованию 400-я Красноярска и добиться федерального финансирования.

Напомним, здание ДК закрыли в 2016 году. В основном здесь находились торговые точки, а на верхнем этаже располагался военно-патриотический клуб «Камелот». На момент закрытия в клубе занимались около 200 человек. Однако в 2018 году городской Совет отказался включать здание бывшего ДК «КрасТЭЦ» в прогнозный план приватизации. Тогда же рассчитали, что ремонт обойдется почти в 170 миллионов рублей.