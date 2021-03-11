В Хакасии 11-12 марта ожидается потепление до +8 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Хакасии 11-12 марта ожидается потепление до +8 градусов. Такой прогноз сделали специалисты Республиканского гидрометцентра. Не исключена вероятность подтопления пониженных участков местности склоновыми и наледевыми водами.

Главам муниципалитетов и руководителям объектов экономики необходимо рекомендовано проверить состояние дренажных систем, сообщить об изменения метеоусловий городским и сельским поселениям, организациям и населению.

Жителям региона напоминают, что в теплые дни резко ослабляется ледяной покров на водоемах. Рыбаков убедительно просят не рисковать своими жизнью и здоровьем во время нахождения на водоемах. Домовладельцев призывают заранее перенести продуктовые запасы из подвалов в сухое место, вывезти снег со двора, очистить от снега канавы и сточные желоба. Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по телефону 112.