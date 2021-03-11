В Красноярском крае готовятся к весенним паводкам Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае готовятся к весенним паводкам и готовятся к пожароопасному сезону. Обстановку в регионе обсудили директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олега Мануйло, губернатор Красноярского края Александр Усс и начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

- По оценкам специалистов, в 2020 году ожидается серьезный паводок, а в некоторых регионах уже начался пожароопасный период. На сегодняшний день уже сформировали группировку сил и средств численностью 12 533 человека и 1 245 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сотрудники чрезвычайного ведомства уже начали проверять готовность территорий к паводковому периоду, утвердили реестр населенных пунктов региона, которые больше всего могут быть подвержены паводкам. Тем не менее, власти региона надеются, что в этом году паводкоопасный и пожароопасный сезоны пройдут без серьезных происшествий.