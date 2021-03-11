Следователи проверят факты из телепрограммы об избиении детей в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи проверят факты из телепрограммы об избиении детей в Красноярском крае. По предварительным данным, инцидент, случившийся в деревне Усть-Изыкчуль Ужурского района, обсуждали в программе на федеральном канале 10 марта 2021 года.

- Сообщалось, что 37-летняя женщина не должным образом выполняет свои обязанности по воспитанию четверых малолетних детей, а также злоупотребляет спиртным. Старшие дети рассказали, что мать неоднократно их избивала, а органы системы профилактики, по мнению ведущих программы, не принимали мер реагирования на сложившуюся ситуацию, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

На сегодняшний день известно, что на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. В действиях матери усматривают признаки преступления, предусмотренного статье Уголовного кодекса России «Истязание», а в действиях должностных лиц органов системы профилактики – статье «Халатность». После проверки примут процессуальное решение.