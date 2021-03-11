Глава Якутии Айсен Николаев и Ксения Собчак поговорили о якутском кино ФОТО: аккаунт в Instagram Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев и Ксения Собчак поговорили о якутском кино. Столичная гостья приехала в республику накануне. Она намерена отправиться в Амгу - родину фильма «Пугало».

- Радует, что ее визит в республику состоялся благодаря якутскому кино, - отметил глава республики Айсен Николаев. - Мы поговорили о якутском кино, как о состоявшемся феномене и о дальнеи ших планах развития киноиндустрии.

Отметим также, что в планах Ксении Собчак провести встречи с со съемочнои группой и режиссером Дмитрием Давыдовым. Айсен Николаев в завершении встречи вручил гостье альбом об Анатолии Александровиче Собчаке, первом мэре северной столицы России. Как отметил глава республики, Анатолий Собчак много сделал, чтобы установить и развивать дружеские связи между Санкт-Петербургом и Якутией.