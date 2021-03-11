В Красноярске стартовал конкурс на разработку концепции развития Предмостной площади Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Мэрия Красноярска объявила конкурс на разработку концепции развития Предмостной площади. К участию приглашают организации, творческие и авторские коллективы, а также частных лиц с образованием в области архитектуры и градостроительства. Победитель получит приз в 700 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первый этап конкурса пройдет с 10 марта по 14 апреля. В этот период будут принимать заявки от участников, выбирать пять финалистов конкурса по портфолио и эссе. На втором этапе соискателям предстоит разработать концепции. Их надо представить комиссии с 19 апреля по 31 мая. Итоги конкурса подведут до 11 июня.

Основная задача участников конкурса – создать проект на основании анализа современного состояния планировки, застройки, озеленения и благоустройства территории. Также нужно будет участь расположение будущих объектов - комплекса зданий Красноярского хореографического колледжа и центра креативных индустрий «Поздеев Центр».