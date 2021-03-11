Почти 19 тонн масла неизвестного происхождения доставили в бюджетные учреждения Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 19 тонн масла неизвестного происхождения доставили в бюджетные учреждения Красноярского края. Нарушение выявили с помощью системы «Меркурий». Об этом сообщили в пресс- службе региональном управлении Россельхознадзора.

По предварительным данным, продукция якобы изготовили на предприятии «Молпром» (город Иваново Ивановской области). Однако подтвердить это не представилось возможным. Также выяснили, что в организации не оформляли производственные ветеринарные сертификаты на данный вид подконтрольных товаров. В системе «Меркурий» отсутствовали транспортные электронные ветеринарные сопроводительные документы на отгрузку продуктов в Красноярском крае.

Масло неизвестного происхождения поставляли в 11 краевых учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы. На сегодняшний день специалисты управления Россельхознадзора приняли меры по предотвращению оборота потенциально небезопасных товаров.