В России начнут строить автомобильные мосты из алюминия

Алюминиевый мост через Николаевский проспект в Красноярске (построен в 2020 году)

Минстрой России согласовал специальные технические условия для проектирования и строительства первого в стране и в Восточной Европе автомобильного моста с конструкциями из алюминиевых сплавов. Первый мост планируют построить в Нижегородской области – длиной 72 метра через реку Линда в городе Бор на автодороге Толоконцево – Могильцы. Вес конструкций из алюминиевого сплава составит около 200 тонн.

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2022 год. Участниками этого уникального проекта станут предприятия, входящие в Алюминиевую ассоциацию: Арконик СМЗ (Самара) произведет прокат, КраМЗ (Красноярск) изготовит ортотропную плиту, на заводе «Сеспель» (Чебоксары) осуществят соединение мостовых конструкций методом сварки трением с перемешиванием.

Первые пешеходные алюминиевые мосты в Нижегородской области появились в 2017 году

Возрождение алюминиевого мостостроения началось в России более 5 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Первые инновационные пешеходные мосты из алюминиевых сплавов при поддержке Алюминиевой ассоциации были установлены в регионах уже в 2017 году. Сейчас в стране эксплуатируется 8 алюминиевых пешеходных мостов: 2 – в Нижегородской области, 3 – в Красноярске, 2 – в Москве и 1 – в Туле.

Добавим, что возведение мостовых конструкций из алюминиевых сплавов стало возможным после утверждения минстроем России новых правил проектирования. Но до сегодняшнего времени документ распространялся только на пешеходные мосты из алюминиевых сплавов. Однако научно-исследовательские институты МАДИ, НИУ МГСУ и АО ЦНИИС на основе результатов четырех лет лабораторных и полигонных испытаний разработали специальные технические условия. Это позволило включить в новую редакцию свода правил проектирования мостов и автодорожные конструкции.

Испытания ортотропной плиты в НИУ МГСУ и МАДИ

Как отметила сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская, у этого направления большие перспективы.

- Это новый этап в развитии мостостроения в России. Пешеходные и автодорожные мосты из легкого, стойкого к коррозии и экологичного алюминия могут строиться, в том числе и в рамках программы замены и реконструкции аварийных и предаварийных мостовых сооружений, - сказала Ирина Казовская.

СПРАВКА КП

В мире насчитывается более 1000 пешеходных и автомобильных мостов из алюминиевых сплавов. По числу введенных в эксплуатацию алюминиевых мостов первое место занимает Китай, также среди лидеров США, Канада, страны Западной и Северной Европы.